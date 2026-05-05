В Самаре расселят аварийную двухэтажку на Таганской

В Куйбышевском районе Самары началась процедура расселения двухэтажного кирпичного дома № 38 по улице Таганской. Здание, построенное в 1961 году, признано аварийным ещё в марте 2018 года.

30 апреля администрация города опубликовала постановление об изъятии земельного участка площадью 209 квадратных метров и шести квартир — № 1, 2, 4, 5, 7 и 8. Департамент управления имуществом проведёт встречи с собственниками, предложит им новое жильё и оценит размер убытков. После расселения дом планируется снести.

Жители неоднократно жаловались на критическое состояние здания: обвалившийся потолок в подъезде, плесень, отсутствие отопления, пишет АиФ-Самара.

