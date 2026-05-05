Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»

6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 
6 мая под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Сергей Зыков исполнит популярные и любимые многими поколениями песни.
В Самарской филармонии музыкально-литературная программа «Письмо с фронта»
Сразу два возгорания на сопредельных с лесом территориях ликвидировали 4 и 5 мая самарские лесоводы и пожарные службы. Ни в одном из случаев огонь не перешел в лесной фонд.
Лесопожарные службы региона за сутки остановили два ландшафтных пожара
6 мая Самара встретит международную патриотическую акцию «Огонь памяти».
Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
В УФСИН России по Самарской области дан старт Чемпионату по многоборью кинологов среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона.
В УФСИН СО стартовал Чемпионат по многоборью кинологов 
В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции.
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»

Участником Всероссийской акции «Окна Победы. Бессмертный полк» стал Дом дружбы народов Самарской области.

Участником Всероссийской акции «Окна Победы. Бессмертный полк» стал Дом дружбы народов Самарской области. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в окнах здания в Самаре на Воронежской, 9 развернута галерея героев – ветеранов и участников той войны.
Фотографии для этой особой экспозиции предоставили руководители и активисты национально-культурных объединений Самарской области, сотрудники Дома дружбы народов. Каждый снимок – это чья-то семейная история, чей-то отец, дед или прадед, вернувшийся с войны или оставшийся на поле боя. Вместе в одном строю встали русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, украинцы, армяне, казахи, представители десятков других народов, вместе ковавших Победу.
2026 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России. Акция «Окна Победы. Бессмертный полк» в Доме дружбы народов – это не просто дань традиции. Это наглядное воплощение единства: в одной галерее, плечом к плечу, оказались ветераны из разных семей, разных национальностей, разных конфессий. Их объединила одна любовь к Родине и готовность отдать за неё жизнь.
Название акции – «Окна Победы. Бессмертный полк» – выбрано не случайно. Окна Дома дружбы народов стали своеобразной рамкой для портретов героев, и каждый проходящий мимо может заглянуть в эти лица, вспомнить, какой ценой достался мир в 1945 году.
«Эта галерея – ещё одно напоминание о том, что Победа была общей. Ни национальность героев, ни вера, ни возраст не имели значения, когда решалась судьба Родины. И сегодня, в Год единства народов России, эта память объединяет нас сильнее любых лозунгов», – говорит Игорь Буров, директор Дома дружбы народов Самарской области. 
Акция «Окна Победы. Бессмертный полк» продолжается. Дом дружбы народов приглашает всех жителей Самарской области поддержать её: разместить портрет своего предка – участника Великой Отечественной войны в окне дома, в офисе или в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды. Пусть Бессмертный полк в этом году шагает не только по улицам, но и смотрит на нас из каждого окна.

 

Фото:   Дом дружбы народов Самарской области

 

 

Теги: Самара

