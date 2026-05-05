Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»

Участником Всероссийской акции «Окна Победы. Бессмертный полк» стал Дом дружбы народов Самарской области. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в окнах здания в Самаре на Воронежской, 9 развернута галерея героев – ветеранов и участников той войны.

Фотографии для этой особой экспозиции предоставили руководители и активисты национально-культурных объединений Самарской области, сотрудники Дома дружбы народов. Каждый снимок – это чья-то семейная история, чей-то отец, дед или прадед, вернувшийся с войны или оставшийся на поле боя. Вместе в одном строю встали русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, украинцы, армяне, казахи, представители десятков других народов, вместе ковавших Победу.

2026 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России. Акция «Окна Победы. Бессмертный полк» в Доме дружбы народов – это не просто дань традиции. Это наглядное воплощение единства: в одной галерее, плечом к плечу, оказались ветераны из разных семей, разных национальностей, разных конфессий. Их объединила одна любовь к Родине и готовность отдать за неё жизнь.

Название акции – «Окна Победы. Бессмертный полк» – выбрано не случайно. Окна Дома дружбы народов стали своеобразной рамкой для портретов героев, и каждый проходящий мимо может заглянуть в эти лица, вспомнить, какой ценой достался мир в 1945 году.

«Эта галерея – ещё одно напоминание о том, что Победа была общей. Ни национальность героев, ни вера, ни возраст не имели значения, когда решалась судьба Родины. И сегодня, в Год единства народов России, эта память объединяет нас сильнее любых лозунгов», – говорит Игорь Буров, директор Дома дружбы народов Самарской области.

Акция «Окна Победы. Бессмертный полк» продолжается. Дом дружбы народов приглашает всех жителей Самарской области поддержать её: разместить портрет своего предка – участника Великой Отечественной войны в окне дома, в офисе или в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды. Пусть Бессмертный полк в этом году шагает не только по улицам, но и смотрит на нас из каждого окна.

Фото: Дом дружбы народов Самарской области