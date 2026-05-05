Пожарный из Сызрани Виктор Парамонов стал победителем регионального этапа смотра-конкурса, обойдя коллег со всей Самарской области. Участники состязались в физической и боевой подготовке, где Виктор продемонстрировал выдающиеся результаты.
Температура воздуха 6 мая в Самаре ночью +9, +11°С, днем +25, +27°С.
В Самару прибыла заключительная партия новых современных трамваев «Львенок» модели 71-911ЕМ – 10 вагонов.
После майских праздников специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области.
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Заключительная партия трамваев «Львенок» проходит обкатку в Самаре

В Самару прибыла заключительная партия новых современных трамваев «Львенок» модели 71-911ЕМ – 10 вагонов. Перед выходом в регулярные пассажирские рейсы по городским маршрутам они проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях – не менее 50 км пути.

Поставка «Львят» в Самару осуществлялась в рамках масштабной программы обновления транспортной системы региональной столицы и является крупнейшей с 70-х годов прошлого века. В настоящее время новые трамваи уже перевозят пассажиров по маршрутам №№ 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20к, 22, 23 и 24, объединяя 64% трамвайной маршрутной сети города. Как и трамваи «Витязь-М», «Львята» собраны на производственных площадках ПК «Транспортные системы» – Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта, а сварка кузовов производилась на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области.

Трамваи «Львенок» являются низкопольными, доступны для инвалидов-колясочников, слабовидящих людей с собаками-поводырями и других маломобильных пассажиров. Салоны оснащены системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру воздуха.

Всего парк наземного общественного транспорта Самары обновлен на 75%. Помимо новых трамваев, с 2025 года на маршруты вышло 476 автобусов, из них 117 автобусов большого класса, закупленные в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

