В Самаре торжественно встретили «Паровоз Победы»

5 мая на железнодорожный вокзал Самары прибыл ретро-состав «Паровоз Победы». Мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрало ветеранов, железнодорожников, представителей власти и молодёжи.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин, заместитель главы Самары Ольга Слесарева, первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Прокопенко, а также член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

За время стоянки уникальную военную технику, размещённую на 9 платформах, смогли увидеть сотни жителей и гостей города. Среди экспонатов — автомобиль-амфибия, поставленный по ленд-лизу и участвовавший в реальных боевых действиях. Паровоз «Лебедянка» оформлен в стилистике победного мая 1945 года, а его бригада одета в форму времён Великой Отечественной войны.

Для гостей праздника работали полевые кухни, проходили выставки раритетного стрелкового оружия и раздача Георгиевских лент. Все желающие могли сфотографироваться с военными экспонатами и подняться в кабину действующего паровоза.

Выступая перед собравшимися, Александр Фетисов подчеркнул важность сохранения исторической памяти и недопустимость попыток переписать итоги войны:

«Сегодня мы встретили замечательный поезд, который уже несколько лет в майские дни проходит победным маршрутом. Такие экспозиции дают редкую возможность увидеть оружие Победы, которое производилось на предприятиях Самарской области. Железнодорожники доставляли станки и грузы под огнём противника, в том числе на станцию Юнгородок. Это великий ратный подвиг. Сегодня мыслями мы — с нашими ребятами, которые продолжают дело победителей. Вспоминая 45-й, ждём самарцев, волжан, россиян с победой. Наш народ победить нельзя, и сегодняшняя акция это подтверждает».

После торжественной части для гостей выступили творческие коллективы. Завершилось мероприятие отправлением «Паровоза Победы» к следующим станциям маршрута.

