В УФСИН СО стартовал Чемпионат по многоборью кинологов 

В УФСИН России по Самарской области дан старт Чемпионату по многоборью кинологов среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона.

В соревнованиях принимают участие специалисты-кинологи из исправительных колоний и следственных изоляторов. Участники продемонстрируют навыки управления служебной собакой, преодоление полосы препятствий, поиск запрещённых предметов, задержание условного нарушителя и другие дисциплины, входящие в программу многоборья.

Победители чемпионата будут определены по сумме баллов во всех дисциплинах и получат право представить Самарскую область на ведомственных соревнованиях федерального уровня.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области