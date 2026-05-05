Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"

9 мая 2026 года исполняется 81 год со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В наших сердцах жива память о бессмертном подвиге народа.

В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в министерстве здравоохранения открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.

Данная акция проводится с целью увековечения памяти о героях, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Стена Памяти — это один из форматов акции «Бессмертный полк», который был впервые предложен Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» к проведению в 2023 году.

Десятки имен, судеб, образцов мужества. Вечная слава героям!

Фото: минздрав СО