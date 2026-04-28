Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть». Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — это объединенные усилия работодателей, работников и органов власти по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста, которые достигаются путем усовершенствования организации труда, информированию сотрудников по различным направлениям, разработки системы мотивации и поощрения здорового образа жизни», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

На самарской площадке АО «Гипровостокнефть» прошло необычное занятие по корпоративному здоровью — обучение технике естественной ходьбы «русских странников».

Сотрудники предприятия - высококвалифицированные инженеры, для которых рабочий день часто проходит в сидячем положении перед экранами компьютеров. Именно поэтому тема профилактики гиподинамии актуальна.

В основе методики, которую представил специалист центра, эксперт Общественной палаты Самарской области Дмитрий Шипуля, лежит уникальная практика «Ходьба русских странников».

Освоить технику помогают три ключевых принципа:

- «Крест»: выстройте в теле воображаемый крест. Вертикальная линия от макушки вниз, горизонтальная — через линию бровей и плечи. Смотреть нужно в горизонт, а не под ноги на асфальт, чтобы разгрузить шею и спину.

- «Стопа»: забудьте о механическом переставлении ног. При ходьбе вес должен плавно перекатываться с пятки на внешнее ребро стопы, затем на подушечку — и финальный толчок большим пальцем. Это возвращает стопе ее рессорную функцию и снимает ударную нагрузку с суставов.

- «Винт»: включите в движение корпус. При ходьбе плечи и бедра должны двигаться в противофазе (слегка закручиваясь), создавая мягкий маятникообразный эффект. Рукам же, наоборот, нужно позволить быть абсолютно расслабленными — они будут двигаться сами по инерции от поворотов корпуса. Это снижает энергозатраты и делает ходьбу максимально эффективной.

«Для сотрудников проектного института - это был не просто мастер-класс, а практическое занятие по «настройке» своего тела. Они узнали, как превратить обычную прогулку или даже путь от дома до остановки в эффективную оздоровительную процедуру, снижающую риск заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы», - отметил Дмитрий Шипуля.

Фото - Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики