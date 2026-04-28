Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 
В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
«ЗИМ Галерее»: Павел Гнилорыбов прочитает лекцию об истории торговли
Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 
На дублёре Московского шоссе в Самаре завершено устройство ливневой канализации
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть». Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.
«Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — это объединенные усилия работодателей, работников и органов власти по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста, которые достигаются путем усовершенствования организации труда, информированию сотрудников по различным направлениям, разработки системы мотивации и поощрения здорового образа жизни», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.
На самарской площадке АО «Гипровостокнефть» прошло необычное занятие по корпоративному здоровью — обучение технике естественной ходьбы «русских странников».
 Сотрудники предприятия - высококвалифицированные инженеры, для которых рабочий день часто проходит в сидячем положении перед экранами компьютеров. Именно поэтому тема профилактики гиподинамии актуальна. 
В основе методики, которую представил специалист центра, эксперт Общественной палаты Самарской области Дмитрий Шипуля, лежит уникальная практика «Ходьба русских странников». 
Освоить технику помогают три ключевых принципа:
- «Крест»: выстройте в теле воображаемый крест. Вертикальная линия от макушки вниз, горизонтальная — через линию бровей и плечи. Смотреть нужно в горизонт, а не под ноги на асфальт, чтобы разгрузить шею и спину.
- «Стопа»: забудьте о механическом переставлении ног. При ходьбе вес должен плавно перекатываться с пятки на внешнее ребро стопы, затем на подушечку — и финальный толчок большим пальцем. Это возвращает стопе ее рессорную функцию и снимает ударную нагрузку с суставов.
- «Винт»: включите в движение корпус. При ходьбе плечи и бедра должны двигаться в противофазе (слегка закручиваясь), создавая мягкий маятникообразный эффект. Рукам же, наоборот, нужно позволить быть абсолютно расслабленными — они будут двигаться сами по инерции от поворотов корпуса. Это снижает энергозатраты и делает ходьбу максимально эффективной.
«Для сотрудников проектного института - это был не просто мастер-класс, а практическое занятие по «настройке» своего тела. Они узнали, как превратить обычную прогулку или даже путь от дома до остановки в эффективную оздоровительную процедуру, снижающую риск заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы», - отметил Дмитрий Шипуля.

 

Фото - Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 апреля 2026, 14:48
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
33
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво».
28 апреля 2026, 14:35
«ЗИМ Галерее»: Павел Гнилорыбов прочитает лекцию об истории торговли
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво». Общество
71
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города.
28 апреля 2026, 14:10
На дублёре Московского шоссе в Самаре завершено устройство ливневой канализации
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных... Благоустройство
115
Здравоохранение
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
28 апреля 2026  15:25
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
34
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
28 апреля 2026  14:25
Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 
145
СамГМУ получил регистрационное удостоверение на обновленную версию кольпоскопа
28 апреля 2026  13:41
СамГМУ получил регистрационное удостоверение на обновленную версию кольпоскопа
207
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
27 апреля 2026  17:50
Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи
718
 Как справляться со стрессовыми ситуациями рассказала завотделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская.
27 апреля 2026  16:11
Медицинский психолог: 7 правил, как справляться со стрессом на работе
695
Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
27 апреля 2026  14:26
В Елховском районе работает современный ФАП
626
Ильдар Тукфатулин получил осколочное ранение грудной клетки. Первую помощь ему оказали в Сызранской больнице. Сейчас проходит лечение в Клиниках СамГМУ.
25 апреля 2026  18:46
Пострадавшие при атаках БПЛА в регионе проходят лечение под пристальным вниманием медиков
1355
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
24 апреля 2026  17:45
В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек
1434
Благодаря мероприятиям национального проекта
24 апреля 2026  14:49
В Елховском районе построен современный ФАП
1220
в селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория
24 апреля 2026  12:44
В селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория
1034
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16262
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
307
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
316
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
28 апреля 2026  09:06
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
379
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026  21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
625
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
27 апреля 2026  21:24
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
609
Весь список