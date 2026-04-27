В Елховском районе работает современный ФАП

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь в нем получают жители сел Нижней Кондурчи, Красное Поселение и посёлка Елховое Озеро. Приём ведёт фельдшер — местная жительница.
В ФАПе проводят вакцинацию, оказывают первичную медико-санитарную помощь, а также регулярно организуют выездные приёмы с участием многопрофильных бригад специалистов.
«Новый ФАП — это совершенно иной уровень первичной помощи для наших сельчан, особенно для пожилых людей, которые составляют большинство населения. В Нижней Кондурче теперь есть: доступная среда для маломобильных граждан, современное оборудование — 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор, гинекологическое кресло, отдельные процедурные кабинеты с холодильниками для лекарств и иммунобиологических препаратов, компьютеризированные рабочие места, кондиционеры, весы и ростомеры для взрослых и новорождённых», — отметил главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров.
Кроме того, в текущем году в Елховской больнице запланирована установка нового современного флюорографа.
Новые объекты здравоохранения в сельской местности возводятся благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, а также поддержке регионального правительства. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Ильдар Тукфатулин получил осколочное ранение грудной клетки. Первую помощь ему оказали в Сызранской больнице. Сейчас проходит лечение в Клиниках СамГМУ.
Пострадавшие при атаках БПЛА в регионе проходят лечение под пристальным вниманием медиков
Ильдар Тукфатулин получил осколочное ранение грудной клетки. Первую помощь ему оказали в Сызранской больнице. Сейчас проходит лечение в Клиниках СамГМУ.
Пить некипяченую водопроводную воду опасно - вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты, рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Врач-инфекционист: пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно
Пить некипяченую водопроводную воду опасно - вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты, рассказал доктор медицинских наук Владимир...
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
