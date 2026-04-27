Я нашел ошибку
Главные новости:
24-25 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования.
Самарские юниоры - победители Турнира ПФО по баскетболу 3х3
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские юниоры - победители Турнира ПФО по баскетболу 3х3

131
24-25 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования.

Самарские юниоры стали победителями Турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов профессиональных образовательных организаций.

Впервые в столице Приволжья одновременно собрались сильнейшие школьные команды из малых городов и сельских населенных пунктов, а также команды профессиональных образовательных организаций из всех регионов Приволжского федерального округа (всего 56 команд).

Турнир проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова по трем направлениям: среди студентов учебных заведений СПО (с 2023 года), среди студентов образовательных организаций высшего образования (с 2024 года) и обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 100 тысяч человек (с 2025 года).

28 команд юношей и 28 команд девушек в двух категориях: СПО и школьники, ставшие победителями региональных отборов, боролись за титул сильнейших любительских команд Приволжья. По итогам соревнований первое место среди профессиональных образовательных организаций в категории юниоры заняла команда студентов ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева» из Самарской области. Также самарский студент Георгий Рузаев получил статус самого ценного игрока среди студентов СПО.

В торжественной церемонии закрытия Суперфинала приняли участие почетные гости – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и профессиональные баскетболисты, игроки баскетбольного клуба «Пари НН»: серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, победитель Кубка Мира по баскетболу 3х3 Илья Карпенков и капитан БК «Пари НН», победитель и призер Кубка России Евгений Бабурин.

«От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова и от себя лично поздравляю с окончанием Суперфинала. Приволжский федеральный округ – это центр баскетбола, и это действительно так! Всё больше и больше людей занимается баскетболом, любит этот спорт. 91 тысяча спортсменов приняла участие в отборочном этапе, чтобы попасть сюда. Поэтому даже сложно сказать, что здесь есть проигравшие – здесь все победители!», – подчеркнул в приветственном слове Олег Машковцев.

Победители соревнований:

Среди общеобразовательных организаций (школ):

Юноши:

1 место – Саратовская область, обучающиеся МОУ СОШ №12 г. Балашова;

2 место – Нижегородская область, обучающиеся МБОУ СОШ №6 имени К.Минина г.Балахна;

3 место – Пермский край, обучающиеся МАОУ СОШ №10 г.Чайковский.

Девушки:

1 место – Республика Татарстан, обучающиеся МБОУ Кукморская средняя школа №4;

2 место – Удмуртская Республика, обучающиеся МБОУ Чуровская СОШ с.Чур;

3 место – Республика Башкортостан, обучающиеся МБОУ СОШ № 1 с.Буздяк.

Лучшими игроками Суперфинала среди школьников судейской коллегией признаны Дина Каримова (Республика Татарстан) и Игорь Китаев (Саратовская область).

Победители среди профессиональных образовательных организаций:

Юниоры:

1 место – Самарская область, студенты ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева»;

2 место – Чувашская Республика, студенты ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум»;

3 место – Республика Башкортостан, студенты ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности».

Юниорки:

1 место – Кировская область, студентки АНПОО «Кировский пожарно-спасательный юридический полицейский колледж»;

2 место – Чувашская Республика, студентки ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум»;

3 место – Нижегородская область, студентки ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж».

Самыми ценными игроками среди студентов СПО стали Евгения Жданова (Кировская область) и Георгий Рузаев (Самарская область).

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
