САТОБ: премьера водевиля «Всё дело в шляпке» Андрея Колесникова

22 мая в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке». 12+

Водевиль с хоровым прологом и финалом, романсами, дуэтами и куплетами — это совместная творческая работа автора пьесы Алены Богдановой и композитора Андрея Колесникова.

В старинных усадьбах, где за кружевными занавесками прячутся тайны, а за светскими улыбками — хитроумные замыслы, начинается история, полная неожиданностей и забавных недоразумений.

«Все дело в шляпке» — это лёгкий, искромётный водевиль, в котором одна, казалось бы, безобидная вещица способна перевернуть всё с ног на голову. Любовь и ревность, интриги, случайности и хитрость переплетаются в стремительном вихре событий, где никто из героев не является тем, кем кажется на первый взгляд…

И когда всё происходящее окончательно выходит из-под контроля, остаётся только один вопрос: кто же на самом деле держит нити этой истории… и при чём здесь шляпка?

Премьерные показы также состоятся 23 и 24 мая в 12:00 и 19:00.

Композитор – Андрей Колесников

Либретто – Алёны Богдановой

Соавтор идеи – Пётр Борисенко, заслуженный артист России

Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов

Дирижёр-постановщик, главный хормейстер – Максим Пожидаев

Режиссёр-постановщик – Оксана Штанина

Художник-постановщик, художник по костюмам – Марина Евдоченкова

Художник по свету – Сергей Дильдин

Балетмейстер-постановщик – Павел Самохвалов

Ассистент балетмейстера-постановщика – Владимир Шачнев, Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области

Ассистент режиссёра – Наталья Беляева

Режиссёр хора – Марина Монастырская

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ