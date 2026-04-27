САТОБ: премьера водевиля «Всё дело в шляпке» Андрея Колесникова

22 мая в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке». 12+
Водевиль с хоровым прологом и финалом, романсами, дуэтами и куплетами — это совместная творческая работа автора пьесы Алены Богдановой и композитора Андрея Колесникова.
В старинных усадьбах, где за кружевными занавесками прячутся тайны, а за светскими улыбками — хитроумные замыслы, начинается история, полная неожиданностей и забавных недоразумений.
«Все дело в шляпке» — это лёгкий, искромётный водевиль, в котором одна, казалось бы, безобидная вещица способна перевернуть всё с ног на голову. Любовь и ревность, интриги, случайности и хитрость переплетаются в стремительном вихре событий, где никто из героев не является тем, кем кажется на первый взгляд…
И когда всё происходящее окончательно выходит из-под контроля, остаётся только один вопрос: кто же на самом деле держит нити этой истории… и при чём здесь шляпка?
Премьерные показы также состоятся 23 и 24 мая в 12:00 и 19:00.
Композитор – Андрей Колесников
Либретто – Алёны Богдановой
Соавтор идеи – Пётр Борисенко, заслуженный артист России
Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов
Дирижёр-постановщик, главный хормейстер – Максим Пожидаев
Режиссёр-постановщик – Оксана Штанина
Художник-постановщик, художник по костюмам – Марина Евдоченкова
Художник по свету – Сергей Дильдин
Балетмейстер-постановщик – Павел Самохвалов
Ассистент балетмейстера-постановщика – Владимир Шачнев, Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области
Ассистент режиссёра – Наталья Беляева
Режиссёр хора – Марина Монастырская
Фото предоставлено пресс-службой САТОБ