В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

С апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» в 11-й раз проведет акцию «Красная гвоздика». Приобретая значок красной гвоздики, жители Самарской области могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Волонтеров, распространяющих значки, можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» и своей организации, в руках они держат боксы для сбора пожертвований.

В Самарской области акцию поддерживают «Волонтеры Победы» и «серебряные» волонтеры программы «Молоды душой».

Приобрести значок можно не только у волонтеров, но и через сеть партнеров: отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины.

В прошлом году общий вклад нашей области в акцию составил 747 022 рубля. Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам: слуховые аппараты, протезы, курсы реабилитации и прочие медицинские нужды.