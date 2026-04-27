В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

С апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» в 11-й раз проведет акцию «Красная гвоздика». Приобретая значок красной гвоздики, жители Самарской области могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Волонтеров, распространяющих значки, можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» и своей организации, в руках они держат боксы для сбора пожертвований.

В Самарской области акцию поддерживают «Волонтеры Победы» и «серебряные» волонтеры программы «Молоды душой».

Приобрести значок можно не только у волонтеров, но и через сеть партнеров: отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины.

В прошлом году общий вклад нашей области в акцию составил 747 022 рубля. Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам: слуховые аппараты, протезы, курсы реабилитации и прочие медицинские нужды.

 

 

