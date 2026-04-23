Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб.

Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе.

В Самарской области продолжает действовать угроза атаки.

Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности.

Публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена.

В Самаре и Новокуйбышевске на данный момент занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену.

Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах.

В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.

