Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб.
Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе.
В Самарской области продолжает действовать угроза атаки.
Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности.
Публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена.
В Самаре и Новокуйбышевске на данный момент занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену.
Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах.
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
