22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.

Представленные издания опишут события со всех сторон: от развития советской атомной энергетики в 50-60-х годах до воспоминаний жителей Самарской области, волею судьбы ставших участниками ликвидации последствий этой страшной трагедии.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей техно-генной катастрофой XX столетия. Беспрецедентного масштаба последствия затронули сразу несколько сфер жизни, в том числе экологию, медицину, социальную сферу, психологию. Сегодня с помощью архивных документов, хроник и воспоминаний очевидцев и ликвидаторов аварии можно восстановить полную картину случившегося, определить причины и, самое главное, извлечь верные уроки, чтобы избежать повторения трагедии в будущем.

Эта выставка – не просто собрание книг, документов и фотографий. Это напоминание о цене технологического прогресса, о подвиге, который невозможно забыть, и о той хрупкости мира, которую мы обязаны сохранить.
Помимо поучительного взгляда в прошлое выставка «Чернобыль: события и уроки» предло-жит посетителям обсудить перспективы развития мирного атома в нашей стране и практики работы по предупреждению техногенных катастроф. А электронная презентация «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» дополнит основную экспозицию статистическими и иллюстративными материалами.

Выставка будет доступна для посещения с 22 апреля по 31 мая 2026 года в часы работы библиотеки.

Открытие выставки состоится 22 апреля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал.
Вход свободный!

12+

