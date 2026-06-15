Российский умный костюм от СамГМУ и «Миобриз» прошёл сертификацию и допущен к клинической практике

Совместная разработка Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) и ООО «Миобриз» — костюм ОММЕ — получила сертификат соответствия и успешно прошла испытания в аккредитованной лаборатории Санкт-Петербурга. Экспертиза доказала пригодность технологии для применения в клинической практике и реабилитации, подтвердила безопасность и эффективность, открывая путь для массового внедрения в медицинские учреждения. Документы свидетельствуют о полной готовности продукта к профессиональному использованию.

OMME — это персональный беспроводной костюм с вшитыми электродами для проведения физиотерапии и реабилитации. Разработка, основанная на модулированных токах, применяется в реабилитации, косметологии и спорте с целью коррекции состава тела, улучшения физических показателей мышечной ткани, а также восстановления и улучшения нейромышечных связей человека. Благодаря мобильному приложению пользователю доступна безопасная беспроводная физиотерапия на дому с удалённым контролем.

Линейка OMME включает костюм, футболку и шорты с EMS-технологией. Костюм обеспечивает одновременную активацию до 20 зон и применяется в комплексной терапии при реабилитации, мышечном дисбалансе, болевом синдроме и восстановлении после нагрузок. Футболка и шорты актуальны при локальной работе — например, для коррекции осанки, укрепления мышечного корсета или проработки ягодичных мышц, — позволяя гибко встраивать технологию в существующие протоколы лечения.

Технология OMME уже получила признание научного сообщества. Эксперты Международного фонда развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова отметили разработку на Всероссийской научной школе «Медицина молодая», прошедшей в Москве в декабре 2025 года. OMME была признана перспективным решением на стыке нейротехнологий и реабилитационной медицины.