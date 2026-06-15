Минтруд напомнил россиянам о праве на пять дней предсвадебного отпуска

Работники могут взять до пяти календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Об этом 15 июня напомнило Министерство труда и социальной защиты РФ.

«Чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет — до пяти календарных дней», — сообщили в ведомстве в мессенждере «Макс».

Отмечается, что работодатель не имеет права отказать, если сотрудник подал письменное заявление. Эти пять дней не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на такой отпуск есть даже у недавно устроившихся сотрудников, включая тех, кто находится на испытательном сроке (в этом случае испытательный срок продлевается на количество дней отсутствия).

Такие же пять календарных дней отдыха за свой счет можно взять при рождении ребенка. Для оформления отпуска необходимо написать заявление на имя работодателя с указанием причины, пишут "Известия".