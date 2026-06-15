АТОР назвала минимальную стоимость отдыха в Турции в июле

Стоимость пакетных туров в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня оказалась на 2–4% ниже весенних показателей. Об этом 15 июня сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Специалисты АТОР провели мониторинг цен в 21 отеле Анталийского побережья. Исследование охватило период вылетов во второй половине июля, августа и сентября. Учитывались предложения на 10 ночей на двоих с перелетом из Москвы и питанием по системе «всё включено».



«Цены на летнюю Турцию в июне выгоднее, чем были в мае и апреле, растет спрос на осень», — подчеркивают аналитики.



Согласно данным мониторинга, в середине июля проживание подешевело в 15 отелях из 21. Среднее снижение цен по сравнению с апрелем составило 4%. Сильнее всего дешевеет премиальный сегмент: скидки в некоторых отелях категории «люкс» достигают 10–12%. В августе зафиксирована схожая динамика — падение стоимости относительно апреля составило в среднем 3,4%.



В АТОР отмечают, что сентябрь остается самым бюджетным месяцем сезона, однако цены уже начали расти из-за повышенного спроса. По сравнению с маем стоимость отдыха в первый осенний месяц увеличилась в среднем на 0,5%. Специалисты рекомендуют бронировать сентябрьские туры сейчас, пока цены не пошли вверх.



По данным экспертов, текущие цены на отдых в июле в бюджетных отелях варьируются от 120 тыс. до 185 тыс. рублей. Классические пятизвездочные гостиницы обойдутся в 255–350 тыс. рублей, а объекты уровня «премиум» стоят от 420 тыс. до 600 тыс. рублей. Стоимость отдыха в сегменте «тяжелый люкс» за 10 ночей может достигать 1,8 млн рублей, дополняет «Газета.Ru».