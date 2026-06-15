Возбуждено уголовное дело после пожара и взрыва газа в доме в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме, в котором погибли два человека. Об этом 15 июня сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

«Следственными органами СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сказано в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

По данным следствия, днем ранее, в Самаре произошел хлопок бытового газа, в результате чего загорелись квартиры. Всего были повреждены 24 квартиры. В сообщении добавили, что в пожаре погибли два человека, еще пятеро, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали и были госпитализированы. Кроме того, на месте происшествия была оказана медицинская помощь еще семи гражданам, пишут "Известия".

Фото ВК Иван Носков