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В Самаре 52% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров

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В Самаре 52% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров

В опросах SuperJob  приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.


В Самаре доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 30%, еще 32% программы как таковой не имеют, но стажеров принимают.

52% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров. А каждая четвертая организация делает оферы только самым способным.

Что касается отношения самих стажеров к подобным практикам, 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их. Еще 10% стажеров оффер получили, но отказались от предложения трудоустройства. Лишь 8% признались, что им вовсе не предлагали работу.

74% стажеров рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, а стремящихся «устроиться на работу в эту компанию» — 12%. Таким образом, молодежь чаще рассматривает стажировку как прямую дорогу к практическому опыту, а работодатели — как готовый механизм решения проблемы нехватки кадров.

Этим летом SuperJob объявляет акцию «Бесценный стажер»: размещайте стажировки и вакансии для молодых специалистов без опыта и забирайте отклики на них бесплатно до 31 августа 2026 года. Вакансии стажёров можно размещать даже при нулевом балансе!
 

Время проведения: 20 апреля — 31 мая 2026 года

Теги: Опрос

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