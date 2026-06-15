51% работодателей Самарской области довольны подготовкой выпускников вузов и ссузов

Половина самарских работодателей (51%) положительно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и ссузов для старта карьеры. При этом 15% компаний характеризуют его как высокий, еще 36% — как средний, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Работодатели также рассказали, что делают, если недавнему выпускнику не хватает знаний для работы.

Лучше всего компании Самарской области оценивают подготовку выпускников, претендующих на позиции специалистов по кадрам: 29% участников опроса высоко оценивают уровень их профессиональной подготовки. Среди соискателей в сфере маркетинга и рекламы доля высоких оценок составляет 27%, а среди квалифицированных специалистов — 24%.

Замыкают пятерку наиболее подготовленных к выполнению рабочих задач молодые специалисты физического труда, не требующие квалификации (повара, слесари, механики, операторы станков, машинисты, водители, охранники, сварщики, токари), и выпускники инженерных специальностей (по 19%).

Если подходящему соискателю не хватает необходимых компетенций, большинство работодателей предпочитают оценивать и развивать его потенциал внутри компании, а не искать нового кандидата. Так, 49% компаний предлагают кандидатам пройти стажировку, чтобы оценить их потенциал и готовность к работе.

Еще 46% работодателей принимают сотрудника в штат и закрепляют за ним наставника. В свою очередь, 38% компаний готовы организовать внутреннее обучение и оформить выпускника на работу при его согласии развивать необходимые навыки. Лишь 28% работодателей предпочитают продолжать поиск кандидата, максимально соответствующего требованиям вакансии.

«Сегодня работодатели оценивают выпускников не только по объему знаний, но и по тому, насколько быстро они могут осваивать новое и адаптироваться к рабочим задачам. В ходе исследования мы также спросили представителей компаний, нужна ли единая система оценки практических навыков выпускников перед выходом на рынок труда. Большинство участников опроса, а это 64% уверены, что такая система нужна рынку труда и системе образования. При этом 96% уверены, что подобная система могла бы помочь образовательным учреждениям своевременно обновлять программы обучения в соответствии с запросами рынка труда. Это может стать дополнительным инструментом, который позволит лучше понимать уровень подготовки выпускников, укрепит связь между вузами и работодателями и поможет молодым специалистам увереннее начинать карьеру», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Опрос проводился с 1 по 20 апреля 2026 года среди более 260 российских работодателей, в том числе из Самарской области.