Более 70% россиянок назвали сервис ключевым фактором выбора магазина

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани 19-летний водитель врезался в другую машину и в дорожный знак
В Сызрани 19-летний водитель врезался в другую машину и в дорожный знак
До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели
До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели
Минтруд напомнил россиянам о праве на пять дней предсвадебного отпуска
Минтруд напомнил россиянам о праве на пять дней предсвадебного отпуска
АТОР назвала минимальную стоимость отдыха в Турции в июле
АТОР назвала минимальную стоимость отдыха в Турции в июле
Стало известно, какие выплаты положены пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа на 22 Партсъезда в Самаре.
Стало известно, какие выплаты положены пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа на 22 Партсъезда в Самаре
Спортсменка из Самарской области стала призером первенства России по легкой атлетике
Спортсменка из Самарской области стала призером первенства России по легкой атлетике
Сервисом проверки сим-карт на Госуслугах воспользовались 200 млн раз
Сервисом проверки сим-карт на Госуслугах воспользовались 200 млн раз
В Октябрьске за спровоцированный дорожный конфликт агрессивный водитель отправится в колонию
В Октябрьске за спровоцированный дорожный конфликт агрессивный водитель отправится в колонию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 70% россиянок назвали сервис ключевым фактором выбора магазина

284
Более 70% россиянок назвали сервис ключевым фактором выбора магазина

Несмотря на рост онлайн-покупок, офлайн-формат по-прежнему сохраняет устойчивые позиции и не уступает цифровым каналам. Более чем для 70% российских покупательниц комфорт при посещении магазинов во многом определяется уровнем сервиса и продуманной организацией торгового пространства, следует из исследований «СберМаркетинга» и «СТОКМАНН». С данными опроса ознакомились 15 июня «Известия».

При выборе офлайн-магазина покупательницы обращают внимание прежде всего на поведение персонала. Невнимательные или грубые продавцы раздражают 68% опрошенных. При этом среди факторов выбора самого магазина вежливость и отзывчивость персонала заняли четвертую строчку с показателем 94%, находясь примерно на одном уровне с широтой ассортимента и наличием нужных размеров (96%), уровнем цен (96%) и чистотой в торговом зале (95%), говорится в исследовании «СберМаркетинга».

Однако речь идет не просто о формальной вежливости. Как отмечают в «СТОКМАНН», запрос покупателей смещается в сторону более тонкого и уместного взаимодействия. Ключевыми факторами выбора магазина остаются соотношение цены и качества (92%), гарантия оригинальности товара (91%), а также ненавязчивая готовность консультантов помочь (91%).

Эту тенденцию подтверждают и данные «СберМаркетинга»: покупательницы ждут внимательного, но деликатного клиентского опыта. В числе базовых ожиданий — приветствие (66%), готовность помочь по запросу (49%) и предложение альтернативных вариантов (52%). Консультации по стилю и сочетанию вещей воспринимаются скорее как дополнительная опция (39%). Иными словами, современный покупатель ждет присутствия консультанта, но не давления с его стороны.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы самые затратные статьи расходов во время путешествий
15 июня 2026, 11:29
Названы самые затратные статьи расходов во время путешествий
Чаще всего незапланированные траты связаны с покупкой подарков и сувениров — об этом рассказали 41% респондентов. Общество
209
В Самаре 52% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров
15 июня 2026, 10:41
В Самаре 52% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров
В Самаре доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 30%, еще 32% программы как таковой не имеют, но стажеров принимают. Общество
224
51% работодателей Самарской области довольны подготовкой выпускников вузов и ссузов
15 июня 2026, 09:29
51% работодателей Самарской области довольны подготовкой выпускников вузов и ссузов
Лучше всего компании Самарской области оценивают подготовку выпускников, претендующих на позиции специалистов по кадрам. Общество
284
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
222
Возбуждено уголовное дело после пожара и взрыва газа в доме в Самаре
15 июня 2026  10:19
Возбуждено уголовное дело после пожара и взрыва газа в доме в Самаре
317
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
15 июня 2026  09:18
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
463
В доме в Самаре после взрыва бытового газа загорелись квартиры
15 июня 2026  00:08
В доме в Самаре после взрыва бытового газа загорелись квартиры
619
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
14 июня 2026  16:09
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
850
Весь список