В Самаре пройдет пройдет второе мероприятие просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова «Берегись кино»

20 июня (суббота) в 16.00 пройдет второе мероприятие просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова «Берегись кино» (12+). Посетителей ждет лекция Алены Сычевой «Анимация для всех зрителей – от 6 до 89 лет» (6+) с показом мультипликационных фильмов.

В художественном кинематографе есть большое, серьезное, сложное направление, которое порой остается без должного внимания. Это анимация, которая с момента своего появления стала больше, чем развлечением для детей. За ней стоит огромная работа: десятки тысяч рисунков, скрупулезная проработка движения, характера, света, настроения героев. И смотреть ее можно и нужно всем, вне зависимости от возраста.

Специально для программы проекта «Берегись кино» при поддержке киностудии «Союзмультфильм» был собран сборник короткометражных анимационных фильмов. В него вошли: «В животе змеи» (2025, 6+), «Вокруг Вити» (2023, 6+), «Глупая собака» (2025, 0+), «Жил-был тигр» (2025, 0+), «Загадочная планета» (2023, 6+), «Макошь» (2025, 0+).

Фильмы представит киновед, продюсер анимационного кино, программный директор российских и международных кинофестивалей, член правления гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, член Союза журналистов России Алена Сычева. Перед показом она кратко представит анимационные работы, которые гостям предстоит посмотреть, а после – прочитает лекцию, на которой расскажет много интересных подробностей про современную анимацию и то, как ее смотреть всей семьей. В завершении вечера пройдет совместное обсуждение просмотренных фильмов.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия – кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYb19e

Напомним, что ПросветПроект «Берегись кино» – это серия встреч в разных жанрах. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы. Куратор от музея – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов – генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля «Каракуз фильм» Наталья Фазлыева.