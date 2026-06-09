Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре

С 12 по 14 июня в Музее-галерее «Заварка» пройдет фестиваль «Будь как Дома». Он посвящен архитектурному, материальному и бытовому наследию Ленинского района и проходит в рамках проекта «По соседству».

«Наши гости смогут почувствовать себя частью большой истории, – говорят организаторы. – Мы предлагаем всем неравнодушным к судьбе Самары лично поучаствовать в исследовании собственного района, разделить друг с другом атмосферу тепла и душевности, которая традиционно царит за семейным столом. В программе фестиваля пройдут различные мероприятия, объединяющие поколения, помогающие зафиксировать и передать конкретные детали городской среды и семейные традиции, которые часто остаются без должного внимания. Вас ждет погружение в уникальную атмосферу».