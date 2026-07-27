Аллерголог рассказал о неочевидном вреде домашних цветов

Врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что некоторые сильно пахнущие домашние цветы способны спровоцировать мигрень, аллергические реакции и вазомоторный ринит, пишут "Известия".

В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что комнатные растения обычно считаются гипоаллергенными, так как не выделяют пыльцу, однако их резкий аромат может спровоцировать мигрень. Сильно пахнущая герань, например, нередко вызывает головные боли и заложенность носа без чихания, связанную с раздражением нервных окончаний, а не с классической аллергией.

Если головные боли регулярно возникают после контакта с определенным запахом, необходимо обратиться к терапевту и неврологу. Если недомогание связано с конкретным растением, от него лучше избавиться.

Кроме того, Болибок предупредил, что опасность может представлять и плесень в цветочном грунте. Ее споры способны вызвать аллергию, а в тяжелых случаях — даже приступы астмы.