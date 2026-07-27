Самарская область усиливает взаимодействие с регионами Казахстана

Павел Финк принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске, с участием Президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На площадке форума Павел Финк провел рабочие встречи с Акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым и Акимом Восточно-Казахстанской области Нурымбетом Сактагановым.

«Обсудили укрепление социально-экономического сотрудничества в разных направлениях. В частности, договорились обменяться официальными визитами, чтобы расширить взаимодействие в торговой и инвестиционной сферах, а также обсудить возможную кооперацию в сфере науки, образования, здравоохранения», - перечислил Павел Финк.

Глава Минэкономразвития региона также принял участие в панельной сессии «Промышленная кооперация как фактор устойчивого развития России и Казахстана», где обсуждались перспективы совместных проектов и механизмы углубления партнерства между регионами двух стран.

«Развитие промышленной кооперации между Самарской областью и регионами Казахстана – это наш стратегический приоритет. Форум в Омске укрепил это взаимодействие и заложил основы для будущих совместных проектов», - отметил Павел Финк по итогам работы на форуме.

Фото: минэкономразвития Самарской области