В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: фото

В субботу, 25 июля, торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля.

На территории фудкорта развернулся большой семейный праздник с модными показами, бьюти-активностями, конкурсами и развлечениями для детей и взрослых.

Гостям представили дефиле детских образов от модельного агентства Счастливые Дети (Happy Kids) с коллекциями Koton, Kari Kids и Acoola,

Команда Gamma D’Oro провела бесплатную аромат-диагностику, подбирая желающим аромат по характеру, настроению и стилю.

Детей радовали сладкая вата, конкурсы с подарками и, конечно, долгожданная пенная вечеринка на улице!

Фото: Дильдина Светлана