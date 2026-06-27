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В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО

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В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО

Для гостей были подготовлены мастер-классы, интерактивные площадки, соревнования, тренинги, ярмарка вакансий и презентации образовательных организаций Самары.

26 июня в ТК «Гудок» провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи. Мероприятие прошло под слоганом «Мечта. Молодость. Единство» и объединило образовательные, спортивные, творческие и профориентационные площадки для молодых жителей города.

Для гостей были подготовлены мастер-классы, интерактивные площадки, соревнования, тренинги, ярмарка вакансий и презентации образовательных организаций Самары.

В рамках направления «ПрофСтарт» свои программы представили колледжи и образовательные учреждения города. Молодёжь получила возможность узнать всё о востребованных специальностях, перспективах обучения и карьерного роста, а также пообщаться с представителями образовательных организаций и работодателей.

Для гостей также были организованы спортплощадки,  соревнования по симрейсингу, настольному хоккею, паделу и электрокартингу.

На протяжении всего мероприятия работал общий интерактив: на территории комплекса спрятали символы Дня молодежи —; фигурки коней.

Организаторами мероприятия являются Торговый комплекс «Гудок», МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» и Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

Фото Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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