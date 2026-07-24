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Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов

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Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов

Индустрия гостеприимства Самарской области выходит на новый технологический уровень, вслед за флагманскими отелями страны, такими как Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», Crown Hotel St. Petersburg и отели сети Cosmos, региональные объекты размещения внедряют сервис «Цифровой ID» на базе национального мессенджера МАКС. Эта работа ведется в рамках федеральной повестки: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал субъекты организовать взаимодействие с отельерами для расширения практики использования МАКС. «Поддерживаю идею, что надо предлагать субъектам протокол работы с отелями и отельерами, который поможет подготовить преференции и льготы для заселяющихся, чтобы стимулировать использование МАКС. Например, привилегии, акции, обучение персонала», - заявил вице-премьер.

В настоящее время 464 коллективных средства размещения, осуществляющих деятельность на территории Самарской области, переходят на новый формат, и первыми работу с цифровыми сервисами начали отели «Лада-Восход» в Тольятти и «Холидей Холл» в Самаре. Теперь гостям нашего региона больше не нужно тратить время на заполнение бумажных анкет и предъявление паспорта на стойке регистрации - вся процедура занимает считанные секунды и проходит полностью в цифровом формате. Тристу достаточно открыть в профиле мессенджера МАКС раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить», после чего на экране смартфона генерируется динамический QR-код, который сотрудник отеля сканирует специальным устройством. Паспортные данные гостя автоматически подгружаются в систему отеля из государственных информационных систем через Единую систему идентификации и аутентификации, а поля регистрационной анкеты заполняются автоматически, исключая риск ошибок при ручном вводе и полностью исключая возможность подделки документов. Сотруднику ресепшена остается только сверить данные и выдать ключи от номера, при этом сервис доступен совершеннолетним гражданам России, а также детям, заселяющимся с родителями, и у гостя всегда сохраняется выбор - воспользоваться цифровым решением или традиционным бумажным паспортом.

Для коллективных средств размещения Самарской области переход на цифру становится серьезным управленческим преимуществом, поскольку персонал перестает тратить время на перепечатывание паспортных данных и разбор почерка, что минимизирует ошибки человеческого фактора, сокращает время обработки одного гостя до нескольких секунд, оптимизирует нагрузку на службу приема и размещения и обеспечивает корректность данных для миграционного учета, а в часы пик заселение проходит быстрее и без очередей, что особенно важно для туристов в высокий сезон.

С 1 сентября 2026 года средства размещения с номерным фондом более 50 мест будут обязаны обеспечить такую возможность регистрации. Правила касаются всех типов средств размещения: гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов.

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