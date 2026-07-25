Врач: аномальная жара может повлиять на безопасность даже хорошо знакомых съедобных грибов

Аномальная жара может повлиять на безопасность даже хорошо знакомых съедобных грибов, поскольку высокие температуры меняют их химический состав и повышают риск накопления вредных веществ. Об этом рассказала «Известиям» врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В период засухи почвенные воды уходят глубже, а концентрация минеральных солей в верхних слоях земли увеличивается. Грибница продолжает поглощать влагу из почвы, но вместе с нею может получать больше посторонних веществ.

«В первую очередь речь идет о солях тяжелых металлов — кадмии, свинце, ртути. В обычных дождливых условиях эти вещества постепенно вымываются и не достигают критических значений. В жару же они могут задерживаться и накапливаться в плодовых телах», — пояснила Демьяновская.

При этом обычная обработка грибов не всегда помогает устранить такие соединения. Вымачивание и отваривание не способны полностью удалить тяжелые металлы, если они уже накопились в структуре продукта.

Также в условиях высоких температур внутри плодовых тел могут активнее образовываться соединения, которые в норме присутствуют в небольших количествах. Они способны раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая дискомфорт, слабость и ощущение тяжести.

Дополнительным фактором риска становятся вредители. Из-за недостатка влаги мякоть грибов теряет плотность, становится более рыхлой и легче поражается личинками насекомых. Это снижает качество продукта и ускоряет процессы разложения, в том числе из-за размножения гнилостных бактерий.

Симптомы после употребления таких грибов могут напоминать обычное пищевое расстройство. Чаще всего появляются боли или дискомфорт в животе, тошнота, слабость, усталость и головокружение через несколько часов после еды.

В более тяжелых случаях при накоплении токсинов или тяжелых металлов, а также после употребления большого количества грибов могут возникнуть нарушения зрения, выраженная слабость и спутанность сознания.

При этом сама жара не делает съедобный гриб ядовитым. Однако она может изменить его химический состав и повлиять на то, как организм будет реагировать на продукт. Грибы одного и того же вида, собранные после дождливого периода и после длительной засухи, могут отличаться по содержанию различных веществ.

Врач рекомендовала внимательно относиться к своему состоянию после употребления грибов, особенно собранных во время сильной жары и засухи. При появлении подозрительных симптомов необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.