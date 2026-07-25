Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач Екатерина Демьяновская: аномальная жара делает химический состав грибов непредсказуемым
Врач: аномальная жара может повлиять на безопасность даже хорошо знакомых съедобных грибов
В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо".
"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0
24 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Волжская безмятежность». Известный самарский художник Николай Шишин представил на ней картины, изображающие город таким, каким его помнят и любят многие жители.
В «Открытом пространстве» начала работу выставка, посвящённая любви к Самаре
25 июля водитель квадроцикла, двигаясь по лесной дороге, от базы отдыха Дубрава в сторону автодороги " Ягодное-Алые Паруса",  не справился с управлением и врезался в дерево.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ставропольском районе
Температура воздуха 26 июля в Самаре ночью +23, +25°С, днем +36, +38°С.
26 июля в регионе без осадков, местами до +40 °С
Муниципальный пляж на второй очереди набережной Самары получил высшую оценку качества «I — синий флаг» - это знак безопасности, комфорта и доступности по федеральным стандартам.
Самарский пляж  получил высшую оценку качества
В селе Выльгорт республики Коми на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной проходит первенство России по лыжным гонкам в дисциплине «лыжероллеры» среди спортсменов 19-20 лет.
Иван Юртаев из Самарской области выиграл первенство России по лыжероллерам
31 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение».
В СОУНБ  откроется выставка художественной фотографии  «Форма, образ, воображение»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач: аномальная жара может повлиять на безопасность даже хорошо знакомых съедобных грибов

93
Врач Екатерина Демьяновская: аномальная жара делает химический состав грибов непредсказуемым

Аномальная жара может повлиять на безопасность даже хорошо знакомых съедобных грибов, поскольку высокие температуры меняют их химический состав и повышают риск накопления вредных веществ. Об этом рассказала «Известиям» врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В период засухи почвенные воды уходят глубже, а концентрация минеральных солей в верхних слоях земли увеличивается. Грибница продолжает поглощать влагу из почвы, но вместе с нею может получать больше посторонних веществ.

«В первую очередь речь идет о солях тяжелых металлов — кадмии, свинце, ртути. В обычных дождливых условиях эти вещества постепенно вымываются и не достигают критических значений. В жару же они могут задерживаться и накапливаться в плодовых телах», — пояснила Демьяновская.

При этом обычная обработка грибов не всегда помогает устранить такие соединения. Вымачивание и отваривание не способны полностью удалить тяжелые металлы, если они уже накопились в структуре продукта.

Также в условиях высоких температур внутри плодовых тел могут активнее образовываться соединения, которые в норме присутствуют в небольших количествах. Они способны раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая дискомфорт, слабость и ощущение тяжести.

Дополнительным фактором риска становятся вредители. Из-за недостатка влаги мякоть грибов теряет плотность, становится более рыхлой и легче поражается личинками насекомых. Это снижает качество продукта и ускоряет процессы разложения, в том числе из-за размножения гнилостных бактерий.

Симптомы после употребления таких грибов могут напоминать обычное пищевое расстройство. Чаще всего появляются боли или дискомфорт в животе, тошнота, слабость, усталость и головокружение через несколько часов после еды.

В более тяжелых случаях при накоплении токсинов или тяжелых металлов, а также после употребления большого количества грибов могут возникнуть нарушения зрения, выраженная слабость и спутанность сознания.

При этом сама жара не делает съедобный гриб ядовитым. Однако она может изменить его химический состав и повлиять на то, как организм будет реагировать на продукт. Грибы одного и того же вида, собранные после дождливого периода и после длительной засухи, могут отличаться по содержанию различных веществ.

Врач рекомендовала внимательно относиться к своему состоянию после употребления грибов, особенно собранных во время сильной жары и засухи. При появлении подозрительных симптомов необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.
24 июля 2026, 18:29
В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье. Здравоохранение
909
Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга.
24 июля 2026, 16:45
Онкологи Самары рассказали о современных методах борьбы с опухолями головного мозга
Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга. Здравоохранение
880
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизн".
24 июля 2026, 14:25
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно,... Здравоохранение
860
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
25 июля 2026  13:35
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
397
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
779
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
578
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
1505
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
506
Весь список