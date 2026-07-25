Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ставропольском районе

Комментарий ГУ МВД России по Самарской области: по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекци.

Днем 25 июля водитель квадроцикла Stels Trophy Pro - 41-летний мужчина, осуществляя движение по лесной дороге, от базы отдыха Дубрава в сторону автодороги " Ягодное-Алые Паруса", не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Пострадавшие водитель и 40-летний пассажир скончались на месте ДТП, ещё один пассажир - 47-летний мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области