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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ставропольском районе

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25 июля водитель квадроцикла, двигаясь по лесной дороге, от базы отдыха Дубрава в сторону автодороги " Ягодное-Алые Паруса",  не справился с управлением и врезался в дерево.

 Комментарий ГУ МВД России по Самарской области: по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекци.

Днем 25 июля водитель квадроцикла Stels Trophy Pro - 41-летний мужчина, осуществляя движение по лесной дороге, от базы отдыха Дубрава в сторону автодороги " Ягодное-Алые Паруса",  не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Пострадавшие водитель и 40-летний пассажир скончались на месте ДТП, ещё один пассажир - 47-летний мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

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