Самарский пляж  получил высшую оценку качества

Муниципальный пляж на второй очереди набережной Самары получил высшую оценку качества «I — синий флаг» - это знак безопасности, комфорта и доступности по федеральным стандартам.

Пляж внесён в единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии, а значит, отдых здесь официально признан качественным и современным.

Важно: это не просто статус, а новый уровень городской среды, который делает Самару привлекательнее и для жителей, и для туристов.

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области