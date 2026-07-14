В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы

Их изготовили специалисты Ставропольского и Сергиевского лесных управлений. Созерцатели волжских закатов и совсем юные жители города уже успели оценить небольшое преображение склона. Скоро там появятся ещё три новых изделия из дерева.

К сожалению, есть и досадный инцидент. Прошлой ночью одну из лавочек сломали вандалы, несмотря на её прочность.

Будем чинить и продолжим благоустраивать парк. Уверены, что бережное отношение каждого посетителя обязательно поможет сделать территорию ещё уютнее, сообщает пресс-служба Минприроды Самарской области.

Фото: Минприроды Самарской области