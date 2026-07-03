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Самарцам напомнили правила поведения у водоемов и меры защиты от солнечного излучения

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На Некрасовском спуске набережной Волги состоялась информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с меланомой.

На Некрасовском спуске набережной Волги состоялась информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с меланомой. Мероприятие организовано отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера при поддержке министерства здравоохранения Самарской области и Самарской набережной.

Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Для всех желающих врачи онкологи и дерматологи провели осмотр кожных покровов на предмет злокачественных новообразований, а также рассказали о профилактике, факторах риска и симптомах рака кожи. Всего в акции приняли участие 255 человек, из них 159 прошли обследования, двое направлены на дополнительное обследование.

«За последние 3 года благодаря нашим акциям осмотры прошли порядка 3000 человек, из них каждый двадцатый был направлен на дообследование. Каждому важно обращать внимание на образования кожи, которые выделяются относительно других, имеют неровные края, другой цвет или больший размер. Такие признаки являются поводом обращения к врачу», – рассказала заведующая отделением медицинской профилактики онкодиспансера Ирина Окунева.

Лето – период повышенного риска: ультрафиолет – один из главных факторов риска развития злокачественных новообразований кожи. Воздействие солнечного излучения может запускать процессы перерождения клеток кожи. Особенно уязвимы люди со светлой кожей и большим количеством родинок. Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем выше шанс на эффективное лечение.

На площадке также присутствовали представители Главного управления МЧС России по Самарской области. В рамках межведомственного взаимодействия специалисты провели для собравшихся познавательные мастер-классы, рассказали о правилах безопасного поведения на воде и у воды в летний период, а также напомнили алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, чтобы отдых на берегу водоемов был не только полезным, но и максимально безопасным.

«Основные правила безопасности: лучше всего загорать в утренние и вечерние часы, при организации отдыха с собой должны быть головные уборы и вода, отдыхать на территории оборудованного пляжа. Если по каким-либо причинам человек чувствует себя плохо, стоит отложить отдых», – рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Волга Медицина Самара

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