В Самарской области начал курсировать электропоезд "Финист"

С 17 августа по территории Самарской области начал курсировать электропоезд серии ЭС104 «Финист».



Комфортабельный пятивагонный состав будет задействован на маршрутах Самара – Тольятти, Самара – Жигулёвск и Новокуйбышевская – Тольятти.



Так, первый «крылатый» состав будет использоваться под поезда № 7116/7115 Самара (отпр.: 10:00 – Тольятти (приб.: 12:07), № 7122/7121 Тольятти (отпр.: 13:31) – Самара (приб.: 15:27) по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Для перевозки пассажиров на поезде № 7134/7133 Самара (отпр.: 16:19) – Жигулевск (приб.: 18:14) по понедельникам, средам и пятницам, а также №7132/7131 Жигулёвск (отпр.: 06:20) – Тольятти (приб.: 08:10) по вторникам и четвергам.



№ 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр.: 17:43) – Тольятти (приб.: 20:04), № 7130/7129 Тольятти (отпр.: 21:16) – Новокуйбышевская (приб.: 23:38) по вторникам и четвергам.



Тариф на проезд в электропоезде «Финист» такой же, как у «Ласточки», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД