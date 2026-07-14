В Самаре поздравили коллектив «Приволжского УГМС» с 95-летием

14 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин поздравил коллектив и ветеранов ФГБУ «Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды» со значимой датой. В этом году организации исполнилось 95 лет.



«За 95 лет ваша служба прошла большой путь – от первых метеостанций и ручных записей до современных высокотехнологичных систем с высокой точностью прогнозов. Все эти годы вы не только наблюдали, но и совершенствовали технику, расширяли наши знания об окружающей среде, предупреждали, помогали своевременно реагировать на неблагоприятные природные явления. От всей души поздравляю вас со значимой датой. Всем ветеранам службы – почет и благодарность, а тем, кто только начинает свой путь в профессии – профессиональных успехов и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия и хорошей погоды в доме!» – обратился к сотрудникам ФГБУ «Приволжское УГМС» первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.



В ходе торжественной церемонии за многолетнюю и плодотворную деятельность, добросовестный труд и достижения, направленные на реализацию социально значимых городских программ, участие в проведении общегородских мероприятий Михаил Малыхин вручил благодарственные письма Главы городского округа Самара двум сотрудникам «Приволжского УГМС» — начальнику отдела метеорологии Гидрометеорологического центра Вячеславу Демину и Татьяне Бобровской, наблюдателю ПНЗ № 6 лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. Всего в честь юбилейной даты ведомственными грамотами и благодарственными письмами были отмечены 60 сотрудников службы.



«От всего сердца поздравляю вас с 95-летием Приволжского УГМС! За эти десятилетия наша служба стала надежным оплотом метеорологической науки, обеспечивая точные прогнозы, защиту населения и экономики от стихии. Ваш профессионализм, преданность делу и ответственность помогают сохранять жизни и поддерживать стабильность в регионе. Каждый день, в любую погоду вы остаетесь на передовой, внося неоценимый вклад в развитие гидрометеорологии. Пусть в этот юбилейный год нас ждут новые достижения, интересные проекты и благополучие! Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и энергии для новых свершений. Спасибо вам за труд!» – поздравил сотрудников начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов.



В состав ФГБУ «Приволжское УГМС» сегодня входят такие филиалы, как Оренбургский, Пензенский, Саратовский и Ульяновский центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В настоящее время в составе организации функционируют Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория, гидрометеорологический центр, центр по мониторингу загрязнения окружающей среды, информационно–вычислительный центр, центр средств измерений и метрологии. Государственная наблюдательная сеть включает 4 аэрологические, 2 озерные, 1 гидрологическую, 1 агрометеорологическую и 57 метеорологических станций, около 150 гидрометеорологических и агрометеорологических постов, 148 пунктов наблюдений за загрязнением окружающей среды, 15 лабораторий. Отметим, первые метеорологические наблюдения в Самаре датированы 1852 годом, здесь же, на берегу Волги, в 1876 году было положено начало гидрологическим наблюдениям за уровнем речной воды.

Фото: Пресс-служба администрации Самары