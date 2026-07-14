Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновленный перечнень пляжей, допущенных к эксплуатации в Самарской области в текущем сезоне.
МЧС СО: выбирайте для отдыха у воды проверенные пляжи
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам.
Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам полиции
 Температура воздуха 15 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С.
15 июля в регионе  дождь, местами гроза, до  +27°С
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы. Их изготовили специалисты Ставропольского и Сергиевского лесных управлений.
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы
14 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин поздравил коллектив и ветеранов ФГБУ «Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды» со значимой датой. В этом году организации исполнилось 95 лет.
В Самаре поздравили коллектив «Приволжского УГМС» с 95-летием
В рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети» жители Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет могут получить финансовую поддержку своих инициатив. Размер гранта варьируется от 5 000 до 300 000 рублей.
Стартовал приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты»
11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из МКД по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения.
Самарец подозревается в  убийстве своей знакомой
В Московской государственной академической филармонии состоялся XIX съезд Союза концертных организаций России (СКОР).
Директор Самарской филармонии Елена Козлова приняла участие в  съезде Союза концертных организаций России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре поздравили коллектив «Приволжского УГМС» с 95-летием

213
14 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин поздравил коллектив и ветеранов ФГБУ «Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды» со значимой датой. В этом году организации исполнилось 95 лет.

14 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин поздравил коллектив и ветеранов ФГБУ «Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды» со значимой датой. В этом году организации исполнилось 95 лет.

«За 95 лет ваша служба прошла большой путь – от первых метеостанций и ручных записей до современных высокотехнологичных систем с высокой точностью прогнозов. Все эти годы вы не только наблюдали, но и совершенствовали технику, расширяли наши знания об окружающей среде, предупреждали, помогали своевременно реагировать на неблагоприятные природные явления. От всей души поздравляю вас со значимой датой. Всем ветеранам службы – почет и благодарность, а тем, кто только начинает свой путь в профессии – профессиональных успехов и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия и хорошей погоды в доме!» – обратился к сотрудникам ФГБУ «Приволжское УГМС» первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

В ходе торжественной церемонии за многолетнюю и плодотворную деятельность, добросовестный труд и достижения, направленные на реализацию социально значимых городских программ, участие в проведении общегородских мероприятий Михаил Малыхин вручил благодарственные письма Главы городского округа Самара двум сотрудникам «Приволжского УГМС» — начальнику отдела метеорологии Гидрометеорологического центра Вячеславу Демину и Татьяне Бобровской, наблюдателю ПНЗ № 6 лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. Всего в честь юбилейной даты ведомственными грамотами и благодарственными письмами были отмечены 60 сотрудников службы.

«От всего сердца поздравляю вас с 95-летием Приволжского УГМС! За эти десятилетия наша служба стала надежным оплотом метеорологической науки, обеспечивая точные прогнозы, защиту населения и экономики от стихии. Ваш профессионализм, преданность делу и ответственность помогают сохранять жизни и поддерживать стабильность в регионе. Каждый день, в любую погоду вы остаетесь на передовой, внося неоценимый вклад в развитие гидрометеорологии. Пусть в этот юбилейный год нас ждут новые достижения, интересные проекты и благополучие! Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и энергии для новых свершений. Спасибо вам за труд!» – поздравил сотрудников начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов.

В состав ФГБУ «Приволжское УГМС» сегодня входят такие филиалы, как Оренбургский, Пензенский, Саратовский и Ульяновский центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В настоящее время в составе организации функционируют Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория, гидрометеорологический центр, центр по мониторингу загрязнения окружающей среды, информационно–вычислительный центр, центр средств измерений и метрологии. Государственная наблюдательная сеть включает 4 аэрологические, 2 озерные, 1 гидрологическую, 1 агрометеорологическую и 57 метеорологических станций, около 150 гидрометеорологических и агрометеорологических постов, 148 пунктов наблюдений за загрязнением окружающей среды, 15 лабораторий. Отметим, первые метеорологические наблюдения в Самаре датированы 1852 годом, здесь же, на берегу Волги, в 1876 году было положено начало гидрологическим наблюдениям за уровнем речной воды.

 

Фото:  Пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам.
14 июля 2026, 20:26
Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам полиции
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Общество
166
 Температура воздуха 15 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С.
14 июля 2026, 19:59
15 июля в регионе  дождь, местами гроза, до  +27°С
 Температура воздуха 15 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С. Экология
191
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы. Их изготовили специалисты Ставропольского и Сергиевского лесных управлений.
14 июля 2026, 19:56
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы. Их изготовили специалисты Ставропольского и Сергиевского лесных... Благоустройство
208
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
401
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
604
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
989
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3441
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1124
Весь список