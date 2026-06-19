На самарских пляжах завершается расстановка пляжной мебели и разравнивание песка 

В Самаре завершается расстановка пляжной мебели и разравнивание песка на девяти официальных пляжах.

На всех участках, включая дальние зоны, выгружено 29,5 тонн свежего песка, на первой и третьей очередях набережной уже проведена его планировка и установлено пляжное оборудование.

Завершается планировка песка на пляже второй очереди набережной. Завершено водолазное обследование дна, его очистка от посторонних предметов и дератизация всех территорий. На 14 спасательных постах ежедневно работают 44 спасателя.

Роспотребнадзор по Самарской области выдал положительное санитарно-эпидемиологическое заключение: вода и песок на территории всех пляжей Самары являются безопасными для отдыхающих.

Температура воды в Волге на сегодняшний день прогрелась до 20,4 °C.

Фото: Самарская область