9 человек спасено на оборудованных самарских городских пляжах за лето

Спасатели Самары, дежурство которых организовано на официальных городских пляжах, с начала купального сезона предотвратили гибель девяти человек, в том числе шестерых детей. Ежедневно с 8:00 до 21:00 для обеспечения безопасности отдыхающих на 14 спасательных постах дежурят 44 человека.



«Все спасательные посты на городских пляжах Самары как по оснащению, так и по уровню подготовки специалистов соответствуют строгим нормативам, разработанным ГУ МЧС России. Задача — сделать отдых на воде максимально безопасным для жителей и гостей города, – отметил руководитель Управления гражданской защиты администрации города Самары Евгений Вдовин. – Все дежурные на постах прошли обучение в АНО «Центр профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования “Самарская областная школа ОСВОДа”» по программе «матрос-спасатель» и, помимо спасения на воде, умеют оказывать доврачебную помощь в случае тепловых и солнечных ударов, травм, ожогов, кровотечений».



Зоны ответственности спасательных постов охватывают территории пляжей от 140 до 645 метров. На пляже, оборудованном для маломобильных жителей, один из спасателей поста постоянно находится в зоне отдыха и купания. Каждый пост в обязательном порядке оснащен необходимым для спасения на воде оборудованием, таким как спасательный круг, жилет, нагрудники детский и взрослый, конец «Александрова», а также бинокль, рации, мегафон, подводный фонарь и комплект маска, трубка и ласты. Аптечки всех спаспостов укомплектованы перевязочным материалом, антисептиками, средствами для остановки кровотечений и проведения искусственного дыхания.



«Помощь может понадобиться даже человеку, который уверенно держится на воде. Например, на одном из пляжей мальчик 14 лет доплыл до буйков, у него свело ногу, он начал тонуть. Хорошо, что не успел наглотаться воды. Спасатели среагировали оперативно, доставили его на берег, помощь сотрудников скорой медицинской помощи не понадобилась. Еще один случай: мужчина 45 лет начал тонуть и захлебнулся. Страшно представить, что было бы, если бы это произошло на «диком» пляже. Наши спасатели доставили мужчину на берег, привели в сознание и передали врачам скорой помощи, – рассказала руководитель оперативно-диспетчерской службы ВСЧУ «ВСС ОСВОД» Надежда Солодкова. – Также типичными причинами утопления можно считать испуг, судороги и, к сожалению, состояние алкогольного опьянения».



Более 80% штата спасателей имеют опыт работы более двух лет, в среднем это 6-8 лет дежурств на спаспостах. Средний возраст самарских спасателей — 32 года. Среди них есть студенты-медики, молодые спортсмены, мастера спорта по плаванию, ветераны боевых действий.



Всего на водных объектах Самары с начала купального сезона 2026 года зафиксировано 18 происшествий, в результате несчастных случаев погибли 9 человек. Большинство трагедий произошло в местах, не оборудованных для купания и отдыха. Купание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками, может обернуться составлением протокола и наложением административного штрафа от 500 до 1000 рублей. Всего на водной карте городского округа Самара отмечено более 70 несанкционированных мест для купания.



Безопасность на воде зависит от соблюдения базовых мер предосторожности. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии опьянения, заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах и оставлять детей без присмотра. Входите в воду постепенно, не подплывайте близко к лодкам, катерам и судам, не устраивайте в воде опасные игры. Также не рекомендуется использовать для плавания на открытой воде надувные матрасы, камеры или доски.

Фото: пресс-служба администрации Самары