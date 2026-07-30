Врач рассказал, как очистить ухо от воды после купания

Директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов в четверг, 30 июля, рассказал, как очистить ухо от воды после купания, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru он отметил, что наружный слуховой проход представляет собой канал, соединяющий ушную раковину с барабанной перепонкой. Его средняя длина составляет около 2,5 см, а диаметр может варьироваться от 3 до 14 мм. Такие различия являются индивидуальной анатомической особенностью, а не патологией. Чем шире слуховой проход, тем легче влага вытекает наружу.

По словам врача, если вода попала в ухо во время купания в чистом водоеме или бассейне, поводов для беспокойства обычно нет. Однако в стоячей воде могут находиться вирусы, бактерии и грибки, способные спровоцировать воспаление.

Но даже чистая вода иногда задерживается в слуховом проходе и вызывает дискомфорт. Врач посоветовал аккуратно промокнуть ухо чистой ватной палочкой, не вводя ее слишком глубоко и стараясь не травмировать кожу. По его словам, совет попрыгать на одной ноге помогает не всегда, хотя в некоторых случаях действительно может оказаться эффективным. Если ватной палочки под рукой нет, можно воспользоваться уголком полотенца.

В большинстве случаев вода самостоятельно вытекает через некоторое время, поэтому экстренно удалять ее не нужно. Исключение составляют ситуации, когда слуховой проход изначально узкий, вода не выходит, а человек склонен к образованию серных пробок. В этом случае он рекомендовал обратиться к ЛОР-врачу, который безопасно удалит остатки влаги и поможет избежать возможных осложнений.