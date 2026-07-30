Я нашел ошибку
Главные новости:
Доктор медицинских наук Константин Добрецов: вода в ухе выходит сама, но при узком проходе нужна помощь врача.
Врач рассказал, как очистить ухо от воды после купания
В Юго-Западном районе города состоялось выездное совещание под руководством мэра Сызрани Сергея Володченкова. Участники обсудили ход подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов.
Соглашение о ценовой зоне в действии: «Т Плюс» обновляет теплосетевую инфраструктуру Сызрани
По промежуточным итогам приёмной кампании Самарского государственного аграрного университета интерес к обучению в аграрной сфере остаётся высоким и продолжает расти.
СамГАУ отмечает высокую активность абитуриентов
На рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной обсудили работу института, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев провёл рабочую встречу с УПЧ региона Еленой Лапушкиной
Молодой предприниматель Андрей Цыганов из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере 1 миллиона рублей.
Производитель полезных напитков региона получил федеральный грант на развитие бизнеса
Следственным отделом по Промышленному району Самары предъявлено обвинение 30-летним мужчине и женщине  по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшег".
В Самаре пара  обвиняется в жестоком избиении женщины, повлекшем ее смерть
С 3 августа в Самаре стартует конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка и санитарное состояние прилегающей к нему территории.
Конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка стартует в Самаре
В четверг, 30 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Глава региона передал родным погибших бойцов СВО ордена Мужества
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
0.66
EUR 90.21
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГАУ отмечает высокую активность абитуриентов

166
По промежуточным итогам приёмной кампании Самарского государственного аграрного университета интерес к обучению в аграрной сфере остаётся высоким и продолжает расти.

По промежуточным итогам приёмной кампании Самарского государственного аграрного университета интерес к обучению в аграрной сфере остаётся высоким и продолжает расти. На сегодняшний день в СамГАУ зарегистрировано 2 029 поступающих, которые подали 2 789 заявлений.

Основной поток поступающих ориентирован на программы высшего образования. На базовые уровни высшего образования подано 1 784 заявления, на специализированные уровни — 224, ещё 35 заявлений приходится на аспирантуру. Такая структура показывает, что аграрное образование выбирают не только выпускники школ и колледжей, но и те, кто планирует углублять профессиональные компетенции, заниматься научной деятельностью и развиваться в высокотехнологичном агропромышленном комплексе.

Университет выбирают и иностранные абитуриенты: заявления подали представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Мали, Туркменистана и Камеруна. Это говорит о востребованности компетенций, которые даёт университет, не только в регионе и стране, но и за их пределами.

Растёт в СамГАУ и количество мест целевого обучения. Если в прошлом году университету было выделено 127 целевых мест, то в этом году — уже 139. Этот рост напрямую связан с реализацией федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленного на обеспечение отрасли квалифицированными специалистами и формирование устойчивой системы подготовки кадров под реальные потребности агропромышленного комплекса.

«Сегодня целевое обучение становится одним из ключевых инструментов кадрового обеспечения АПК. Для абитуриента это понятный маршрут в профессию, возможность получить востребованное образование, практический опыт и гарантированное трудоустройство. Для работодателя — это шанс заранее подготовить специалиста под задачи конкретного предприятия. Благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» такая модель получает системную поддержку, а значит, становится ещё более эффективной для университета, бизнеса и региона в целом», — отметил ректор Самарского государственного аграрного университета Вадим Герасименко.

Для предприятий целевое обучение — эффективный механизм формирования кадрового резерва. При этом возмещение части затрат заинтересованным работодателям производится за счёт средств федерального проекта «Кадры в АПК», что повышает доступность такого формата сотрудничества между вузом и аграрным бизнесом.

Статистика СамГАУ отражает общероссийскую тенденцию роста интереса к аграрному образованию. В аграрные вузы Минсельхоза России уже подано более 311 тысяч заявлений — почти в полтора раза больше, чем два года назад. Число заявлений на целевые места выросло на треть и превысило 5,3 тысячи. Кроме того, ещё 35 тысяч заявлений поступило на программы среднего профессионального образования, что на четверть больше, чем в 2024 году.

Среди самых популярных направлений подготовки в аграрных вузах страны — агроинженерия, ветеринария, агрономия, садоводство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Востребованность этих специальностей подтверждает, что современный агропромышленный комплекс становится пространством для технологичного, перспективного и социально значимого профессионального развития.

«Для нас важен не только сам рост цифр приёма, а то, что молодёжь всё чаще осознанно выбирает аграрную отрасль. Сегодня АПК конкурирует за талантливых ребят с другими высокотехнологичными отраслями. Рост числа поступающих почти в полтора раза за два года показывает, что аграрное образование становится сильнее, современнее и ближе к реальному производству», — акцентировала министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Поддержка молодых специалистов в аграрной сфере в Самарской области усиливается и на региональном уровне. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева увеличены единовременные выплаты — до 407 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты молодым специалистам, приходящим работать в агропромышленный комплекс. Такая мера направлена на закрепление выпускников на предприятиях региона, повышение привлекательности работы на селе и создание дополнительных стимулов для профессионального старта в отрасли.

Сегодня обучение в СамГАУ открывает путь к современным профессиям, связанным с инновациями, производственными технологиями, развитием сельских территорий и укреплением продовольственной безопасности страны.

 

Фото:   пресс-служба СамГАУ

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Юго-Западном районе города состоялось выездное совещание под руководством мэра Сызрани Сергея Володченкова. Участники обсудили ход подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов.
30 июля 2026, 18:17
Соглашение о ценовой зоне в действии: «Т Плюс» обновляет теплосетевую инфраструктуру Сызрани
В Юго-Западном районе города состоялось выездное совещание под руководством мэра Сызрани Сергея Володченкова. Участники обсудили ход подготовки к... ЖКХ
123
На рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной обсудили работу института, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
30 июля 2026, 17:33
Вячеслав Федорищев провёл рабочую встречу с УПЧ региона Еленой Лапушкиной
На рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной обсудили работу института, рассказал губернатор Вячеслав... Политика
158
Молодой предприниматель Андрей Цыганов из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере 1 миллиона рублей.
30 июля 2026, 17:17
Производитель полезных напитков региона получил федеральный грант на развитие бизнеса
Молодой предприниматель Андрей Цыганов из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере 1 миллиона... Бизнес
158
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
299
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
577
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
541
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
710
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
620
Весь список