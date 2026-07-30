В Самарском наркодиспансере идёт капремонт амбулаторного отделения

Новые условия создаются в подразделении Самарского областного клинического наркологического диспансера по адресу улица Партизанская, 130.

В настоящий момент в здании полностью завершены демонтажные работы. Специалисты приступили к возведению новых внутренних перегородок, замене оконных блоков и прокладке инженерных коммуникаций.

«На время проведения работ прием пациентов, а это жители Советского, Ленинского, Октябрьского, Самарского и Железнодорожного районов, временно организован в модульном здании на улице Полевая, 80. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, и мы укладываемся в сроки. Планируем завершить осенью этого года», — рассказал главный врач Андрей Щербань.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО