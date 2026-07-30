«Горячая линия», посвященная профилактике энтеровирусной инфекции, работает в Самаре

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области до 7 августа проводят «горячую линию», посвященную профилактике энтеровирусной инфекции.

Вопросы специалистам можно задать по телефону 8 (846) 267-42-94 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Специалисты расскажут об основных мерах профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции, алгоритме действий при появлении клинических симптомов. Также ответы на интересующие вопросы по профилактике энтеровирусной инфекции граждане могут получить в территориальном отделе Управления по телефону 8 (846) 337-85-06.