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В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки

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В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки

В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки — в Кинеле, Самаре и Тольятти. Учреждения станут современными центрами, где будет комфортно и читателям, и организаторам различных просветительских мероприятий.

Обновление библиотек проходит в рамках национального проекта «Семья» — средства нацпроекта позволяют не только обновить книжные фонды, но и создать многофункциональные пространства для разных возрастных групп. В новых модельных библиотеках появятся комфортные зоны для чтения, площадки для встреч и лекций, пространства для работы с цифровыми ресурсами, а также отдельные уголки для детей и подростков.

Например, в тольяттинской библиотеке будут организованы пространства для людей всех возрастов и потребностей: зал чтения «Лаборатория в букве», молодёжный зал «Лаборатория роста», детский зал «Библиопродленка», зал для подростков «Эврика», зал электронных ресурсов «Лаборатория в цифре» и зал для проведения культурно-просветительских мероприятий «Диалог», зал для заседания клубов «Книжная кофейня». В летний период будет организовано пространство «Литературные качели» на площадке перед библиотекой.

В Детской библиотеке № 3 Централизованной системы детских библиотек Самары появятся такие пространства, как гостиная для мероприятий, игровая комната, кинотеатр и студия звукозаписи.

Модернизация включает не только ремонт помещений и приобретение мебели, но и оснащение современным оборудованием: компьютерами, мультимедийной техникой, интерактивными панелями. Кроме того, библиотечные фонды пополнятся новыми изданиями.

В модельную библиотеку г.о. Кинель планируется закупить более 1500 книжных экземпляров. Книги по экологии, истории и психологии, а также детская, классическая и художественная литература сформируют богатый фонд, который будет способствовать культурному просвещению жителей.

В регионе уже модернизировано 42 библиотечных учреждения, которые отремонтированы и оснащены современным оборудованием, обновлены книжные фонды. Обновлённые пространства помогут привлечь к чтению новую аудиторию и сделать библиотеку местом живого общения и саморазвития.

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