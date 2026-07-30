В Самаре обсуждают строительство станции метро у ЖД вокзала

В преддверии Дня железнодорожника начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев в интервью ГТРК «Самара» подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Ключевое направление развития — мультимодальная логистика. Грузопоток по коридору «Север — Юг» увеличился почти на 6%, а в порт Тольятти поступило более 50 тысяч тонн грузов — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордные темпы показала погрузка зерна: рост превысил 70%.

В сфере пассажирских перевозок за шесть месяцев перевезено более 10 миллионов человек, из которых 29 тысяч выбрали туристические маршруты. На дороге обновляются составы и создаются современные транспортные хабы.

Сейчас прорабатывается концепция строительства станции метро «Самара» у железнодорожного вокзала. Вячеслав Дмитриев отметил, что среднесуточный пассажиропоток вокзала составляет 60% от всего метрополитена, а новая станция могла бы стать бесшовным пространством для стыковки разных видов транспорта и снизить нагрузку на наземные сети. Реализация проекта предполагает и благоустройство Комсомольской площади.

«Убежден, что станция могла бы стать дополнительным импульсом для развития всего метрополитена, при этом снизить нагрузку на наземный транспорт. Сейчас в Правительстве идет обсуждение концепции — думаю, что в ближайшее время будет озвучена конкретика по реализации этого проекта», — отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.