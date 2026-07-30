В минтрансе Самарской области назначили нового замминистра

Одно из ключевых подразделений министерства – департамент планирования и развития дорожного хозяйства министерства – в статусе замминистра возглавил Александр Востриков, пишет Обоз-инфо.

Ранее эту должность занимал нынешний врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин. На практике за временными руководителями обычно сохраняют их прежние должности, которые они совмещают с исполнением обязанностей министров. Отступление от этой традиции может означать, что Сергея Неретина начали рассматривать как кандидата в министры. Однако возможны и совершенно иные варианты разрешения этой кадровой интриги, — например — в виде дальнейшего движения вверх самого Вострикова.

В прошлом году кресло министра уже прочили Александру Вострикову, но тогда ставку сделали на Артура Абдрашитова, который покинул должность спустя полгода. Немногим дольше занимал ее предыдущий министр Сергей Карпов.

Александр Востриков полтора года руководил департаментом дорожного хозяйства и транспорта Тольятти. Эту должность он покинул в марте, незадолго до того, как было официально объявлено об отставке Артура Абдрашитова.