Для участников первой смены духовно-просветительского центра, созданного в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре прошла творческая встреча

Коллектив «Поволжская Богатырская застава» для семей военнослужащих предложили мероприятие "В здоровом теле, здоровый дух" - русские забавы на свежем воздухе.

Также состоялся творческий мастер-класс по каллиграфии с уникальной возможностью прикоснуться к великой славянской письменности, войти в роль старославянских художников и писцов, и самостоятельно - с помощью настоящих перьев, перьевых ручек и туши - написать кириллицей слово, оформить первую его Буквицу затейливым орнаментом.

Фото: минкульт СО