Сотрудники ГАИ Шенталинского района в игровой форме провели занятие для дошкольников по ПДД

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у несовершеннолетних устойчивых навыков безопасного поведения на улицах сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района посетили один из детских садов. Для воспитанников учреждения стражи правопорядка организовали познавательную игру-викторину «Изучаем ПДД».

Сотрудник полиции рассказала детям о Правилах дорожного движения и подробно разъяснила, какие правила надо соблюдать при езде на велосипеде.

Воспитанники, в свою очередь, проявили осведомленность. Они активно приводили примеры типичных нарушений, которые допускают велосипедисты, водители средств индивидуальной мобильности, а также недисциплинированные пешеходы.

Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции напомнила малышам о жизненной необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках в автомобиле. Разговор получился доверительным и полезным.

В завершение встречи ребята дали торжественное обещание всегда быть внимательными на дорогах и неуклонно следовать букве Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области