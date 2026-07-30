Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» в первом полугодии 2026 года направили на развитие водопроводно-канализационного комплекса города 259 млн рублей, всего на текущий год запланировано 1,4 млрд рублей вложений.
«РКС-Самара» направили на развитие инфраструктуры города 259 млн рублей за полгода, что  на 70% больше плана
В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на участках дорог, обеспечивающих подъезд к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям.
В 2026 году в регионе ведут работы по ремонту дорог к спортивным учреждениям
Температура воздуха 31 июля в Самаре ночью +14, +16°С, днем +20, +22°С.
31 июля в регионе дождь, гроза, до +23°С
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Трехстороннее соглашение с инвестором и городской администрацией подписал заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Сам
В Тольятти построят новое производство металлоконструкций для промышленности и ТЭК
Сорт озимого ячменя «Квант», созданный учеными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН — в результате многолетней селекционной работы, готов к широкому внедрению в сельскохозяйственное производство.
Самарская область усиливает развитие селекции и генетики для достижения продовольственной безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района организовали познавательную игру-викторину «Изучаем ПДД».
Сотрудники ГАИ Шенталинского района в игровой форме провели занятие для дошкольников по ПДД
Коллектив «Поволжская Богатырская застава» для семей военнослужащих предложили мероприятие "В здоровом теле, здоровый дух" - русские забавы на свежем воздухе.
Для участников первой смены духовно-просветительского центра, созданного в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре прошла творческая встреча
С 13 по 16 августа 2026 года в Сызрани состоится XXX Юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» — одно из значимых событий в сфере духового исполнительского искусства России.
Сызрань в августе примет «Серебряные трубы Поволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
0.66
EUR 90.21
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГАИ Шенталинского района в игровой форме провели занятие для дошкольников по ПДД

120
Сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района организовали познавательную игру-викторину «Изучаем ПДД».

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у несовершеннолетних устойчивых навыков безопасного поведения на улицах сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района посетили один из детских садов. Для воспитанников учреждения стражи правопорядка организовали познавательную игру-викторину «Изучаем ПДД».
Сотрудник полиции рассказала детям о Правилах дорожного движения и подробно разъяснила, какие правила надо соблюдать при езде на велосипеде.
Воспитанники, в свою очередь, проявили осведомленность. Они активно приводили примеры типичных нарушений, которые допускают велосипедисты, водители средств индивидуальной мобильности, а также недисциплинированные пешеходы.
Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции напомнила малышам о жизненной необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках в автомобиле. Разговор получился доверительным и полезным.
В завершение встречи ребята дали торжественное обещание всегда быть внимательными на дорогах и неуклонно следовать букве Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
183
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
544
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
491
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
621
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
582
Весь список