31 июля в регионе дождь, гроза, до +23°С

31 июля в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами сильный, гроза, возможен град.
Ветер ночью юго-западный, днем юго-западный, западный 5-10 м/с, днем при грозе порывы
15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +18, +23°С.
Температура воздуха 31 июля в Самаре ночью +14, +16°С, днем +20, +22°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс, местами гроза, сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.