В 2026 году в регионе ведут работы по ремонту дорог к спортивным учреждениям

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на участках дорог, обеспечивающих подъезд к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям.

Борский район. Капитальный ремонт трассы Отрадный – Богатое – Борское (2,7 км) к спортшколе «Юность», стадиону РОСТО и спортивно-техническому клубу. Уложен нижний слой покрытия, ведутся работы по устройству тротуаров.

Самара. На Московском шоссе (участок 7,8 км) ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Ремонтируется ул. Циолковского (подъезд к СШОР № 17). Завершен ремонт пер. Гончарова к стадиону «Динамо», завершаются работы на ул. Спортивной к СШОР № 6 и спорткомплексу «Локомотив».

Тольятти. На ул. Родины ремонтируют дорогу к спортивно-техническому комплексу им. Анатолия Степанова: ведется устройство верхнего слоя покрытия, запланирован ремонт посадочных площадок.

Работы на объектах продолжаются в соответствии с графиками.

Фото: минтранс СО