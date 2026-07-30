Конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка стартует в Самаре

С 3 августа в Самаре стартует конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка и санитарное состояние прилегающей к нему территории. До 21 августа пройдет районный этап, а с 25 августа по 11 сентября — городской. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары.



Конкурсанты смогут побороться за звание лучших в трех номинациях:

- Ярмарки, рынки, торговые центры;

- Стационарные магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания;

- Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг.



Как на районном, так и на городском этапе оцениваться будет внешнее санитарно-техническое состояние объекта, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески объекта, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, мусоросборников, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурных форм в оформлении прилегающей территории.



Заявки принимаются до 16 августа в районных администрациях города. Вместе с заявлением необходимо предоставить пояснительную записку и комплект цветных фотографий, отражающих особенности объекта, его внешний вид и санитарное состояние. Победители районного этапа примут участие в городском этапе конкурса. Итоги будут подведены городской конкурсной комиссией в сентябре.





Фото: пресс-служба администрации Самары