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Конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка стартует в Самаре

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С 3 августа в Самаре стартует конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка и санитарное состояние прилегающей к нему территории.

С 3 августа в Самаре стартует конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка и санитарное состояние прилегающей к нему территории. До 21 августа пройдет районный этап, а с 25 августа по 11 сентября — городской. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары.

Конкурсанты смогут побороться за звание лучших в трех номинациях:
- Ярмарки, рынки, торговые центры;
- Стационарные магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания;
- Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг.

Как на районном, так и на городском этапе оцениваться будет внешнее санитарно-техническое состояние объекта, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески объекта, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, мусоросборников, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурных форм в оформлении прилегающей территории.

Заявки принимаются до 16 августа в районных администрациях города. Вместе с заявлением необходимо предоставить пояснительную записку и комплект цветных фотографий, отражающих особенности объекта, его внешний вид и санитарное состояние. Победители районного этапа примут участие в городском этапе конкурса. Итоги будут подведены городской конкурсной комиссией в сентябре.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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