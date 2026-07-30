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Глава региона передал родным погибших бойцов СВО ордена Мужества
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Глава региона передал родным погибших бойцов СВО ордена Мужества

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В четверг, 30 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В четверг, 30 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:

старший лейтенант Руслан Карсаков,

рядовой Александр Понамарёв,

рядовой Олег Сидорин,

старший сержант Вячеслав Сунчалиев,

рядовой Захид Таджибаев,

рядовой Иван Цыганов,

рядовой Роман Шаманаев,

старший лейтенант Виктор Эрленеков.

Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших героев.

Теги: Самара

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