Вячеслав Федорищев провёл рабочую встречу с УПЧ региона Еленой Лапушкиной

На рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной обсудили работу института, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Рассмотрели представленный ею доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории региона.

"Есть как позитивные тенденции, так и проблемные вопросы, волнующие людей. Определили, какое содействие регионального правительства необходимо для решения сложных ситуаций.

Поблагодарил Елену Владимировну и ее коллег за проделанную работу, за постоянное внимание к социальной проблематике, к вопросам наших защитников, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

Особая признательность – за содействие освобождению бойцов из украинского плена.

Благодаря работе, проведенной совместно с Министром обороны РФ, Уполномоченным по правам человека в РФ, 21 военнослужащий в 2025 году возвращен в Самарскую область. Всего за период проведения специальной военной операции удалось добиться возвращения на Родину 67 военнопленных", отметил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области